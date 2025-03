L’allenatore Ruud Krol è intervenuto in diretta a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, esprimendosi su Paixão: “È un giocatore di talento, che predilige giocare sulla sinistra. C’è ancora tempo per un suo possibile arrivo al Napoli, ma non è scontato che riesca subito a imporsi come sta facendo al Feyenoord”.