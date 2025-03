Modugno: “Napoli, oggi allenamento congiunto con la Puteolana. Osimhen, c’è una pista estera che lo affascina”

Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Si è parlato a proposito di un allenamento congiunto con la Puteolana che si terrà oggi, oltre che di alcuni scenari di mercato.

“Per oggi è previsto un allenamento congiunto con la Puteolana che gioca in D. Sarà l’occasione per Conte di valutare Neres, Okafor, quelli che devono trovare la gamba per la volatona. Il Napoli sarà atteso da un’estate pazzesca sul mercato e con tanti movimenti. Penso che gli azzurri possano effettuare 10 operazioni. Un centravanti come Lucca sarebbe l’ideale come vice Lukaku. La squadra è destinata a cambiare tanto. Poi c’è quel tesoretto, quel salvadanaio di nome Victor Osimhen per il quale ci sono le grandi in fila. Ha una clausola per l’estero del valore di 75 milioni, quindi in caso di tentativo della Juventus il prezzo sarebbe pià alto. Lui guarda però sul mercato arabo, è quello che più lo tenta”.