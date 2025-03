McTominay e Lukaku protagonisti: il Napoli brilla in Nations League

Il Napoli si prende la scena negli spareggi di Nations League: Scott McTominay e Romelu Lukaku firmano due reti decisive nelle rispettive sfide con Scozia e Belgio, confermandosi top player anche a livello internazionale.

L’arbitro tedesco Tobias Stieler non ha dubbi: al minuto 32 assegna un calcio di rigore alla formazione di Steve Clarke per un fallo commesso in area sugli scozzesi. Sul dischetto si presenta il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, che con una freddezza glaciale calcia un penalty perfetto all’angolino basso di destra. Il portiere Tzolakis intuisce la traiettoria, ma il tiro è troppo potente per essere evitato. Il centrocampista del Napoli non solo è stato decisivo dal dischetto, ma ha offerto anche una prestazione di alto livello in mezzo al campo, dettando i ritmi della manovra scozzese e mostrando la sua grande capacità di inserimento.

Anche il Belgio di Rudi Garcia trova il vantaggio nella sfida d’andata contro l’Ucraina grazie a: Romelu Lukaku che al 40′ sblocca il punteggio con un colpo di testa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto con precisione da Kevin De Bruyne verso l’area di rigore, la palla trova la testa del centravanti del Napoli. Lukaku si eleva con perfetto tempismo e colpisce con potenza, mandando il pallone all’angolino destro, impossibile da sopprimere per il portiere avversario. Lukaku, sempre più riferimento offensivo del Napoli e della sua nazionale, si conferma un finalizzatore implacabile. La sua prestazione non si è limitata al gol: ha tenuto impegnata la difesa avversaria per tutta la partita, facendo salire la squadra e creando spazi per i compagni.

Con McTominay e Lukaku sugli scudi, il Napoli può sorridere: i suoi due gioielli continuano a brillare anche con le rispettive nazionali, dimostrando di essere tra i protagonisti assoluti del calcio europeo.