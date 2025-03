La Repubblica – Italia-Germania, tre i calciatori del Napoli nell’undici titolare di Spalletti

La Repubblica si è soffermata sulle probabili formazioni di Italia-Germania, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Nations League in programma stasera: “Il sottinteso è che anche l’Italia propone un gioco non banale: il 3-5-2. Mancheranno da una parte Wirtz, Havertz e Fullkrug, in pratica l’attacco, più il portiere Ter Stegen, e dall’altra Dimarco, Retegui (lieve infortunio muscolare), Cambiaso e la riserva di lusso Zaccagni. Ma non si spaventano la Mannschaft del solido Goretzka e del talentuoso terzetto Sanè-Musiala- Adeyemi, nè la Nazionale con Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori davanti a Donnarumma, Barella e Tonali accanto a Rovella (regista preferito a Ricci), gli esterni Politano redivivo e Udogie e il duo d’attacco Kean-Raspadori («l’uno maturato e perfetto per i capovolgimenti continui, l’altro in formissima»). Casadei e Frattesi sono i jolly in corso d’opera. L’incognita è sui diffidati: Donnarumma, Bastoni, Kean e Frattesi devono evitare l’ammonizione“.