La Repubblica – Cittadinanza onoraria per Mertens; il 6 giugno potrebbe annunciare il ritiro

La Repubblica ha fatto il punto sulla decisione di conferire la cittadinanza onoraria di Napoli che sarà conferita all’ex attaccante azzurro Dries Mertens il prossimo 6 giugno: “Certi amori semplicemente non finiscono. E nel caso di Dries Mertens non c’è bisogno neanche di fare giri immensi. Lui non ha mai lasciato Napoli anche se nell’estate 2022 ha detto addio alla maglia azzurra dopo ben nove anni e un tesoro di 148 gol in tutte le competizioni che lo hanno fatto diventare il miglior marcatore di sempre. […] Il conferimento della cittadinanza onoraria è il sigillo di un amore profondo e duraturo. Mertens ha concordato la data con il sindaco Manfredi: l’appuntamento è fissato venerdì 6 giugno nella splendida cornice del Maschio Angioino, la stessa scelta per Luciano Spalletti, dove diventerà ufficialmente napoletano. […] Sarà in realtà una grande festa perchè Mertens dovrebbe ufficializzare pure il suo addio al calcio giocato: a maggio compirà 38 anni e ha voglia di cominciare la sua nuova vita. E lo farà da napoletano a tutti gli effetti. Magari passerà più tempo nella casa di Posillipo che non ha mai abbandonato. E’ un inquilino dello storico Palazzo Donn’Anna, progettato nel 1642 da Cosimo Fanzago che da lontano sembra immerso nel mare“.