Italia, Spalletti: “Non abbiamo avuto ritmo in partita, ma siamo ancora in corsa”

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Germania nell’andata dei quarti di Nations League. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non siamo stati nel ritmo della partita. Loro hanno fatto delle scelte che abbiamo pagato caro. La palla va a metà campo e loro hanno trovato l’uomo libero dentro. Si sa che sono molto alti, c’è differenza di statura. Bellanova è stato messo proprio per recuperare questi centimetri. Si prende atto della sconfitta e si dice ‘bravi’ agli avversari. Gol da calcio piazzato? Dobbiamo andare avanti, altrimenti diventa una psicosi. L’Italia andrà in Germania a giocarci la partita, poi valuteremo se abbiamo visto giusto. Calafiori? Non so ancora nulla”.