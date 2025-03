Italia-Germania 1-2: gli Azzurri cedono nella ripresa

L’Italia esce sconfitta da San Siro nella gara d’andata contro la Germania. Dopo un primo tempo incoraggiante, in cui gli Azzurri sono riusciti a sbloccare il match grazie a un gol di Sandro Tonali su assist di Politano, la squadra di Spalletti ha subito la rimonta tedesca nella ripresa, con le reti di Kleindienst e Goretzka. La partita si mette subito in discesa per gli Azzurri: al 10’ Politano sfonda sulla destra e serve un pallone perfetto in area per Tonali, che a porta vuota non sbaglia e porta l’Italia in vantaggio. Nonostante il predominio territoriale della Germania, le occasioni migliori della prima frazione sono per la squadra di casa, che sfiora il raddoppio in più occasioni.

Nella ripresa la Germania cambia marcia e trova il pareggio subito dopo l’intervallo: Kleindienst, entrato ad inizio secondo tempo, sfrutta un cross preciso e di testa batte Donnarumma. L’Italia fatica a reagire e subisce il sorpasso al 76′, quando Goretzka insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A rendere ancora più complicato il finale di gara per gli Azzurri arriva anche l’infortunio di Calafiori, costretto a lasciare il campo. Dopo il 2-1 subito in casa, l’Italia dovrà tentare un’impresa nel match di ritorno per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione. La Germania, invece, avrà il vantaggio del fattore campo per chiudere il discorso.