Italia, Di Lorenzo: “Siamo delusi per il risultato, ma ci crediamo ancora”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il match di Nations League perso 1-2 contro la Germania. Ecco cosa ha dichiarato:

“Fa male, perché oggi l’Italia ha fatto vedere di che pasta è fatta. Queste partite si giocano sui dettagli e in questo sono stati più bravi. Dispiace, la squadra ha fatto un’ottima partita. Si gioca su 2 gare, andremo là per cercare di vincerla.

Il cambio di caratteristiche in avanti vi ha creato problemi? Nel secondo tempo è entrata una punta molto strutturata. Nel primo tempo abbiamo difeso bene, nell’episodio del gol abbiamo perso l’avversario. Il bicchiere però è mezzo pieno, la squadra c’è e siamo fiduciosi per il ritorno.

I gol presi su palla inattiva possono diventare una psicosi? Non lo deve diventare, ha ragione il mister. Abbiamo provato a difendere in modo diverso, ma non è cambiato niente. Dovremo essere bravi a difendere meglio e poi anche ad attaccare meglio nelle prossime partite.

Avete patito gli inserimenti di Goretzka? Cercavano di svuotare in mezzo per avere questi inserimenti. Ci vuole più attenzione da parte di tutti, analizzeremo in questi due giorni in vista del ritorno.

Stasera era un esame: giudizio sospeso fino al ritorno? Nelle ultime partite abbiamo affrontato anche la Francia e retto il confronto. La strada è quella giusta, l’importante è cercare di fare la partita. Stasera siamo amareggiati, ma anche fiduciosi per il ritorno”.