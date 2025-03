Inter su McTominay: tentativo di scippo al Napoli?

L’Inter punta Scott McTominay, centrocampista del Napoli, con l’obiettivo di rinforzare la propria mediana. Il club nerazzurro sta valutando seriamente l’opportunità di strappare lo scozzese alla squadra partenopea.

Il suo approdo in Serie A è stato accolto con scetticismo ma, McTominay ha rapidamente conquistato un ruolo centrale nel Napoli, grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. Nella stagione in corso ha già realizzato sette gol e fornito quattro assist, dimostrandosi un elemento fondamentale per la squadra. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo lo hanno reso un giocatore indispensabile, attirando inevitabilmente l’attenzione di altre big italiane, tra cui l’Inter.

Se da un lato l’Inter sembra seriamente intenzionata a muoversi per McTominay, dall’altro il Napoli non è affatto disposto a lasciarlo partire facilmente. La dirigenza partenopea considera il centrocampista scozzese un elemento chiave del proprio progetto e non prenderà in considerazione offerte al ribasso. I prossimi mesi saranno decisivi prossimi per capire se l’Inter deciderà di affondare il colpo o se il Napoli riuscirà a respingere l’assalto, blindando uno dei suoi giocatori più preziosi. Il mercato, come sempre, riserverà sorprese.