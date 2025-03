Il Mattino – Napoli, sondaggio per Gatti: trattativa tutt’altro che facile

Il Mattino si sofferma sul possibile interesse del Napoli per Federico Gatti: “Il sondaggio con Federico Gatti è concreto ma è stato fatto solo con gli agenti del difensore della Juventus. Ci sta. Ha un contratto fino a giugno 2028, e l’ingaggio attorno ai 2 milioni. Ma c’è un problema non di poco conto: con Giuntoli alla Juventus (ha un contratto blindatissimo) non è facile una trattativa sull’asse con il Napoli. D’altronde, già a gennaio i bianconeri hanno fatto due dispetti al club azzurro: hanno dirottato Danilo in Brasile e hanno convinto la Fiorentina ad attendere l’offerta di giugno per Comuzzo“.