Dragusin, l’agente: “Il Napoli era in corsa ma sono arrivati tardi, il Tottenham era su di lui da un mese”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è intervenuto nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra, in onda su Stile Tv. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di un possibile approdo del calciatore rumeno al Napoli, in passato un’idea concreta. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Napoli? Erano in corsa per prenderlo. Ho parlato anche con De Laurentiis, è stato molto gentile. Gli ho spiegato che era tardi, parlavamo con un mese dal Tottenham. Poi sono arrivati gli azzurri e il Bayern Monaco. Anche per questo ha scelto gli Spurs, era tutto organizzato. I tedeschi sono arrivati negli ultimi giorni. Manna ti ha chiesto di Dragusin? Solo quando è appena arrivato al Napoli. Non abbiamo parlato dell’interesse diretto. È difficile per uno come lui non avere interesse per una squadra importante. È un calciatore forte e che ha imparato a difendere in Italia. Normale che delle italiane potrebbero volerlo. Quanto inciderebbe Conte in un eventuale approdo in azzurro? Rispetto il livello di Conte: è stratosferico. Normale che tutti i giocatori vorrebbero essere migliorati da allenatori come lui, ma in questo momento è difficile dire di più. Dragusin ha 5 anni di contratto”.