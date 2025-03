CdS – Gilmour, la mossa azzeccata di Conte. Lo scozzese si prenota per un finale da protagonista

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del rendimento di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, schierato in Napoli-Inter a seguito dell’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa, si è rivelato essere una nuova arma a disposizione di Antonio Conte per questo finale di stagione. Di seguito, un estratto di quanto scritto.

“Non è mica detto che uno entra e l’altro esce. Soprattutto se l’altro è Billy Gilmour, ovvero il tuttofare del centrocampo che in silenzio ha atteso la propria occasione e poi a gran voce, pur senza mai parlare, ha allestito i presupposti per restare perno del Napoli anche con il rientro di Anguissa. Dopo la sosta, dunque dal Milan in poi, appuntamento per il 30 marzo al Maradona, Conte avrà una panchina più larga, ci sarà anche Frank come opzione dal primo minuto, eppure la coppia Lobotka-Gilmour, accanto all’insostituibile McTominay, ha dato garanzie, ordine, geometrie e sostegno alla difesa. In sintesi, l’intuizione di Conte per la partita contro l’Inter, la prima senza Anguissa infortunato, ha dato i risultati sperati, è stata una mossa vincente riproposta anche contro la Fiorentina e poi al Penzo. Ora, a nove giornate dal termine, Gilmour si prenota per un finale di stagione da protagonista. Lo ha meritato sul campo. Parola (e scelte) a Conte. Si vedrà”.