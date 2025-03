Brambati: “La cessione di Kvara ha creato una grossa incazzatura per Conte, non puoi tradire un top allenatore così”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà del Napoli di Antonio Conte e della cessione di Kvaratskhelia nel mercato di gennaio. Queste le sue parole: “Ho un buon rapporto con Spalletti e so quanto contava Giuntoli a Napoli, chi diceva che era un grande dirigente sbagliava prima. Non sono sorpreso dal lavoro nefasto fatto con la Juventus. Per quanto riguarda il Napoli, dei soldi presi dalla cessione di Kvara se ne potevano spendere 35 per sostituirlo, mentre nel mirino c’era un giocatore che costava 50 milioni e un altro 60, continuo a sostenere lì si sia creato un bel danno. Ha creato una grossa incazzatura da parte di Conte, ma chi non lo avrebbe fatto avendo un giocatore di quella qualità che va via? Non c’è stata chiarezza, è stato sbagliato non vendere Osimhen, ci si è dovuti accontentare del prestito ed è stato un errore. Kvara è stato venduto ma non puoi presentarti l’ultimo giorno di mercato con Okafor. Questa è una presa in giro, un top allenatore non lo puoi tradire così. Conte è un professionista, va avanti e continua a stare sul pezzo, ma gli è stata tolta una freccia importante e questo lo ha fatto incavolare”.