Ugolini: “Conte aspetta il rientro dalla sosta per il cambio modulo, il punto”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di SkySport24 per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ha dichiarato:

“Stiamo cercando di capire se effettivamente Antonio Conte tornerà al 4-3-3 e abbandonerà il 3-5-2, un modulo che ha prodotto tanto dal punto di vista del gioco e delle prestazioni, non dei risultati. Modulo condizionato dalle assenze pesanti di Anguissa, Neres, per un periodo di Olivera e Spinazzola. Insomma tutta la catena di sinistra azzerata dagli infortuni. Finalmente alla ripresa del campionato Conte avrà tutti a disposizione, a cominciare da Neres. Con lui in campo il Napoli ha prodotto media punti e gol superiori rispetto a Raspadori, però attenzione è probabilmente quello che ha fatto meglio nell’ultimo periodo: 3 gol e un palo sfortunatissimo che avrebbe potuto cambiare il senso della gara di Venezia. Sono quindi valutazioni che Antonio Conte dovrà fare. Il 4-3-3 porterà il sacrificio di Gilmour e Raspadori, considerando che rientrerà anche Anguissa. A meno che, la Nazionale, dovrebbe partire titolare Raspadori, non faccia rafforzare il pensiero che Lukaku con Raspadori va molto meglio. Quindi bisognerà aspettare le gare di questi giorni e le prestazioni dei 12 nazionali in giro per il mondo per avere un’idea più chiara“.