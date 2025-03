Tuttosport – ” Si complica il rinnovo di Anguissa. Le ultime sulla trattativa “

Il Napoli vuole trattenere Anguissa, il centrocampista prende tempo. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto del camerunense. L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato i dettagli in merito, ecco un estratto dell’articolo:

” Più complessa, invece, la situazione legata ad Anguissa, che ha un contratto fino a giugno, ma con opzione di prolungamento da parte del club fino al 2027. Il Napoli ha avviato i primi contatti per cercare di estendere l’accordo fino al 2029, ma il camerunense ha preso tempo per valutare: su Anguissa c’è il forte interesse di molti club inglesi. “