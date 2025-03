Tuttosport – Napoli, si lavora al rinnovo di Meret. La proposta della società

Proseguono i contatti per il rinnovo di Alex Meret, portiere del Napoli. L’estremo difensore, vedrà il suo contratto con i partenopei scadere a fine stagione, motivo per cui la società è al lavoro per provare ad estendere l’accordo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza partenopea è pronta ad offrire ulteriori 2 anni di contratto e un aumento di ingaggio così da portarlo a 2,5 milioni annui. “Sul fronte rinnovi, continuano i dialoghi con l’agente di Meret – in scadenza nel 2025 – per un prolungamento fino al 2027 e con adeguamento dell’ingaggio (2,5 a stagione)”.