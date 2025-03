Sky – Napoli, per l’estate si pensa anche a Frattesi. La situazione

Non solo i già citati Federico Gatti (per cui sono previsti i tentativi più concreti) e Lorenzo Lucca, il Napoli per l’estate pensa anche a Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky. I partenopei, stando a quanto svelato, sono a caccia di un nuovo nome per il centrocampo, al di là del discorso riguardante Anguissa. Dunque, non solo un attaccante, un difensore già pronto ed un vice di Di Lorenzo, ma anche un nuovo innesto per la mediana. Inoltre, la dirigenza napoletana ha compiuto un tentativo per il nazionale italiano già a gennaio. Dunque, non è da escludere un nuovo affondo per l’estate.