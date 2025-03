Sky – Lucca, in estate sarà duello tra Napoli e Inter. I dettagli

Napoli e Inter sono impegnate in un duello non solo per quanto riguarda il campionato, ma anche il mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, le due società vorrebbero alla propria corte Lorenzo Lucca, autore di 10 gol in questa stagione con la maglia dell’Udinese. Ricercato già a gennaio da Milan, Atalanta e Roma, le due principali candidate al momento sono proprio i partenopei e i nerazzurri. Dal punto di vista partenopeo, l’ex Ajax è considerato il bomber perfetto da affiancare a Romelu Lukaku. L’Inter, invece, non monitora solo l’attaccante italiano, ma anche Castro del Bologna e Krstovic del Lecce.