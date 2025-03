Opta – Classifica miglior assist-man della Serie A dal 2007/08: ci sono Hamsik e Insigne. I dettagli

Il portale Opta, specializzato in statistiche, ha svelato una classifica riguardante i calciatori che hanno totalizzato il maggior numero di assist in Serie A a partire dalla stagione 2007/08. In vetta, c’è Antonio Candreva, fresco di ritiro, che a referto ne ha messi ben 85. Ciò che però sorprende è che nelle prime posizioni di questa graduatoria figurano ben 2 ex calciatori del Napoli: Marek Hamsik e Lorenzo Insigne. Il primo, succede all’ex Salernitana a quota 80, mentre il secondo è in quarta posizione e autore di 74 assist. Numeri importantissimi per due dei protagonisti del Napoli degli anni scorsi, che dimostrano a distanza di alcune stagioni, quanto il loro apporto alla causa sia stato di valore.

85 – Assist in Serie A dal 2007/08, prima stagione di Antonio Candreva nel torneo:

85 – Antonio Candreva

80 – Marek Hamsík

78 – Domenico Berardi

74 – Lorenzo Insigne

70 – Alejandro Gómez

70 – Miralem Pjanic

Sipario.