Nazionale, tegola per Spalletti: Retegui salta la doppia sfida alla Germania. I dettagli

Pesante tegola per la Nazionale di Luciano Spalletti, impegnata in un doppio confronto in Nations League contro la Germania. Sul proprio profilo X, infatti, la selezione conferma che Mateo Retegui ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile. Il bomber dell’Atalanta, autore di una stagione in cui ha siglato ben 25 gol e 5 assist in maglia nerazzurra, ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha reso indisponibile per entrambe le sfide. “Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile. L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania”.