Moretto: “Napoli, si cercano due centrocampisti ma non solo. Piace Lucca, ma occhio al Milan”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube di Fabrizio Romano, in cui ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Di seguito, queste le sue parole a riguardo.

“Il Napoli sta cercando di rinforzarsi per il prossimo anno e vuole due centrocampisti forti che possano dare un motore in più. Ma anche in attacco c’è voglia di muoversi, e così sugli esterni, a destra e sinistra. Uno dei primi nomi di Giovanni Manna ed Antonio Conte è Lorenzo Lucca. Anche se lui piace tanto ad altre squadre, tra cui il Milan“.