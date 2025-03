Krol: “Paixao è un bel calciatore, ma per arrivare al Napoli…”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Il coro del San Paolo ‘Rudy, Rudy’? Emozione incredibile per me, in Olanda non ho mai trovato questa accoglienza. Facevano quel coro i tifosi del Napoli e quello era un motivo in più per non perdere le partite. Beukema? Sta giocando bene, ma giocare a Bologna non è la stessa cosa di farlo a Napoli. C’è meno pressioni a Bologna rispetto a Napoli. Lo vedete anche con Koopmeiners che è passato dall’Atalanta alla Juventus. Se sei un fuoriclasse non hai problemi, ma se non lo sei può essere difficile passare in un club come il Napoli che mette sempre pressione. Paixao? E’ un giocatore bravo, gioca prevalentemente a sinistra. C’è tempo per arrivare al Napoli, non è detto che se arrivi faccia subito bene come sta facendo al Feyenoord”.