KKN – Gatti, Manna lo vuole dall’1 giugno. Centro sportivo, si trattano 5 terreni

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità in casa Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile arrivo di Federico Gatti in maglia azzurra, oltre che di altri scenari legati al mercato e al centro sportivo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Gatti? Vi confermiamo che il Napoli è interessato e ci sono stati contatti con la Juventus. Il Napoli vuole Gatti il 1 giugno per far sì che non vada a disputare il Mondiale per Club con la Juventus. Forse il Napoli può prendere anche Hojlund. Se conosco Conte farà la difesa a tre con Gatti, Rrahmani e Buongiorno. Poi arriverà anche Marianucci. Si sogna Solet e piace molto anche Beukema. Per me Gatti è tra i migliori difensori della Serie A. Osimhen? Per me va alla Juventus. Centro sportivo? Il contratto coi Coppola è scaduto e la famiglia ha concesso al patron una proroga fino a quando non si costruirà il nuovo centro. De Laurentiis ha incaricato il Dott. Versiero di avere contatti col Comune di Castel Volturno e con dei privati. Stanno trattando cinque terreni, tre del Comune e due dei privati. Questo dossier viene analizzato da De Laurentiis e Chiavelli. Vogliono costruire dodici campi, una piscina al chiuso, il medical Center del Napoli e la foresteria con gli alloggi per i giovani. Ma non c’è nulla di chiuso”.