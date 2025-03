Antonio Conte ha voluto dire due parole alla squadra dopo la fine del match di Venezia.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico ci ha tenuto particolarmente a far notare alla squadra come il contropiede dei minuti finali potesse essere fatale: un atteggiamento in campo che non si può ammettere da una grande squadra come il Napoli.