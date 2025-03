Cds – ” Italia, prove di formazione in vista della Germania. In campo 4 giocatori del Napoli “

Luciano Spalletti sta preparando la sfida di Nations League contro la Germania, e nelle prove di formazione ha schierato 4 giocatori del Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i dettagli in merito, ecco un estratto dell’articolo:

“I tre gol segnati nelle ultime cinque gare con la maglia del Napoli e soprattutto il brillante momento di forma che attraversa stanno spingendo Luciano Spalletti a consegnare una delle due maglie da titolare per l’attacco a Giacomo Raspadori. Ieri l’ex Sassuolo è stato provato con Kean, poi subito rimpiazzato da Retegui. Non è una investitura definitiva in vista della gara di domani sera contro la Germania, ma poco ci manca. Spalletti ha svolto alcune prove tattiche schierando la difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni, a centrocampo Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udogie più Raspadori e Retegui in attacco. “