I tifosi del Napoli non mollano il sogno e sono pronti a sostenere la squadra: Napoli Milan, partita in programma domenica 30 Marzo alle ore 20:45, è gia sold out. Ieri 18 marzo, alle 17, erano già esauriti i biglietti. Sono 5 partite consecutive che al Maradona si registra questo dato, la decima volta se si considera tutta la stagione. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.