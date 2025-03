CDM – ” Oggi il Napoli torna ad allenarsi, focus su 3 giocatori per migliorare la condizione atletica “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli, che riprenderà oggi ad allenarsi in vista della partita contro il Milan, dopo la sosta. Ecco un estratto dell’articolo:

” Ora si guarda avanti, alla sfida contro il Milan che attenderà gli azzurri dopo la sosta. Nelle ultime sette partite il Napoli ha conquistato solo otto punti, Conte non aveva una striscia così negativa dai tempi in cui era sulla panchina dell’Atalanta, dal 2010. Il lavoro è l’unica risorsa per scrivere altre pagine rilevanti, oggi pomeriggio il Napoli si ritroverà al centro sportivo di Castel Volturno. Il focus è soprattutto su Neres, Mazzocchi, Okafor, che possono incrementare il livello di condizione atletica. Il talento brasiliano è una speranza a cui aggrapparsi, è il giocatore che in serie A ha la media punti più alta in relazione ai minuti trascorsi in campo (2.45). “