Cannavaro: “Io allenatore della Primavera del Napoli? Vedremo! Su Marianucci…”

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di RadioClub91 per parlare del suo futuro e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Io allenatore della Primavera del Napoli? Sono sempre legato al club e a questi colori, mai dire mai, ma bisogna fare uno step alla volta. Il presidente ha le idee chiare e non butterà i soldi. Centro Sportivo? Ogni club dovrebbe essere obbligato dalla Lega Calcio ad avere un centro sportivo ben organizzato. Tante società si sono avviate nel tempo per farlo e hanno raccolto i frutti, come Atalanta e Roma. Nel momento in cui si farà la scugnizzeria possiamo diventare l’Atletico Bilbao 2. Gran peccato che il Napoli abbia perso un vantaggio importante in classifica. È il classico momento di flessione che capita a ogni squadra. Non è una questione tattica. L’arma del Napoli deve essere la gestione perfetta delle forze da mettere da qui a fine campionato. Credo che con Neres e con tutti i giocatori in palla si deve tornare al 4-3-3, ma la possibilità di cambiare tattica è un punto di forza del Napoli e di Conte. Anguissa è uno dei giocatori di cui il Napoli non può fare a meno. Marianucci è un investimento, è un ottimo profilo”.