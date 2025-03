Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare degli intrecci di mercato tra Napoli e Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Con Giuntoli non esistono rapporti, sono totalmente inesistenti. Leggo con stupore di questo interesse presunto della Juventus per Osimhen, dimenticando la clausola rescissoria non ha valore per l’Italia. Quindi faccio fatica a pensare che possa esserci solo un timido contatto tra la Juventus e il Napoli nelle persone di Giuntoli e De Laurentiis”.