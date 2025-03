In un’intervista il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile. Attualmente, anche le cinque grandi squadre del mondo sono interessate a lui”. Che rimanga al Galatasaray è una possibilità. A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Mentre puntiamo al titolo, non abbiamo ancora parlato direttamente con il ragazzo. Non ha senso discutere di questo ora. Il Galatasaray è un club molto grande: se non fosse grande, Victor non sarebbe venuto”.