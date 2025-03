L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla lotta per lo Scudetto. Secondo il quotidiano il Napoli nonostante il pari di Venezia resta in corsa per lo Scudetto, ma gli azzurri non dovranno più sbagliare se vogliono vincere il tricolore. In questo campionato la quota Scudetto si è molto bassa rispetto alle scorse stagioni. Arrivare a circa 86-88 punti significherebbe poter vincere lo Scudetto, in pratica il Napoli dovrà vincerle tutte o quasi. Poi ovviamente si dovrà vedere anche il cammino che farà l’Inter che potrebbe rallentare visto il doppio impegno in Champions League. Quindi a partire dalla sfida del Maradona contro il Milan e fino al 25 maggio al match casalingo contro il Cagliari sono 9 partite e 27 punti in palio, che significherebbe arrivare a 88 punti. Se così fosse, è molto probabile che lo scudetto prenderebbe la strada verso Napoli.