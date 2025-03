Sky – La questione Kvara è esplosa il 31 dicembre

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha espresso il proprio pensiero sul caso di Kvicha Kvaratskelia che ha lasciato il Napoli nel mercato invernale per unirsi al PSG allenato da Luis Enrique: “La questione Kvara penso sia esplosa il 31 dicembre, il club aveva dei timori ma si è trovato davanti a una volontà chiara del georgiano e del suo entourage di andare via. Ci si è mossi per trovare una soluzione, nonostante le difficoltà, e Manna con grande onestà intellettuale si è definito responsabile di un mercato che nulla ha aggiunto e che ha tolto qualcosa alla squadra“.