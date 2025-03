Sky – Conte pensa nuovamente al 4 – 3 – 3

L’inviato Sky a Castel Volturno Massimo Ugolini ha spiegato la possibilità di ritorno al 4 – 3 – 3 da parte di mister Conte: “C’è la possibilità di tornare al 4-3-3, sistema di gioco sul quale il Napoli ha costruito le proprie fortune. Rientreranno di fatto tutti gli indisponibili, a cominciare da Neres e Anguissa. Il brasiliano tra l’altro è rimasto a Napoli e continuerà l’allenamento sotto gli occhi vigili di Antionio Conte. Il problema di Anguissa è che sarà l’ultimo a rientrare, insieme a Olivera. Però con questa coppia in campo dal 1’ il Napoli vola, 10 partite giocate con entrambi titolari: 8 vittorie e due pareggi. Senza uno dei due 19 partite giocate: 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Percentuale di vittoria che crolla dall’80% al 53%, ma anche la media gol.

E’ ovvio che è un sistema di gioco nel quale tanti interpreti si trovano a proprio agio, a partire da Di Lorenzo e Politano, un po’ penalizzati dal 3-5-2. E’ ovvio però che questo sistema di gioco porterebbe al sacrificio di due giocatori, probabilmente i migliori di questo periodo, Gilmour e Raspadori. Ci penserà su Antonio Conte, al ritorno di tutti in nazionali, 12 in giro per il mondo. Valuterà le condizioni di ciascuno sceglierà, come sempre, per il meglio. Però sono due risorse in più, finalmente una rosa a disposizione, questo è un aspetto positivo considerando il rush finale”.