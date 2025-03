Repubblica – I 5 nomi nella lista di Manna per giugno: i dettagli

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai quasi certa ed il tesoretto della cessione di Kvaratskhelia al PSG, nel prossimo mercato estivo il ds Manna proverà a soddisfare totalmente le richieste ed esigenze di mister Conte.

Dopo il mercato invernale passato con diversi obiettivi sfumati, tra cui Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, la società azzurra vuole regalare al proprio mister una rosa di livello per competere in tutte le competizioni della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica il ds Manna si metterà in contatto per Garnacho, Comuzzo, Adeyemi, Saint – Maximin e Danilo per riprovare e chiudere con successo le trattative.