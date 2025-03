L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte. Secondo il quotidiano tra i tanti dubbi di questo finale di stagione c’è quello di quale sarà il futuro di Antonio Conte. Conta arrivare bene in porto, poi si tireranno le somme. Il tecnico sa bene che il Napoli si è lasciato passare davanti il treno scudetto e ha fatto poco per salirci, tant’è che dal mercato invernale la squadra è uscita più debole. Ma le esigenze economiche della società erano chiare all’ex ct della Nazionale e per questo al momento non ci sono segnali di frizione con De Laurentiis. I due sono legati da un contratto triennale e salvo sorprese andranno dunque avanti ancora insieme. A giugno ci sarà un tesoro da investire: i soldi di Kvara, quelli in arrivo per l’addio di Osimhen e gli introiti Champions. Conte potrà quindi costruire la nuova squadra a sua immagine e somiglianza.