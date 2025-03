Lucca, l’ex presidente: “E’ cresciuto tanto, De Laurentiis mi chiamò per primo”

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Ecco le sue parole:

“E’ pronto per il grande salto, Spalletti l’ha portato in Nazionale perchè è cresciuto tanto, è fisico ma elastico come un ragazzo di 1,80 e non come uno di 2 metri. Non è invadente ma molto svelto, va in espansione. De Laurentiis poi, mi chiamò per primo e si mise al corrente su di lui, quando Lorenzo giocava qui”.