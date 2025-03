Lobotka sul premio: “Grazie alla mia squadra e a tutti, motivazione per raggiungere i miei obiettivi”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, tramite il suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno votato come miglior calciatore slovacco dell’anno. Queste le sue parole:

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato per il premio calciatore dell’anno, in particolare i miei compagni di squadra, sia della mia squadra e sia della nazionale, la mia famiglia, mia figlia, la mia ragazza, e ovviamente, il mio agente e gli amici che mi sostengono. Significa molto per me e mi motiva a continuare a lavorare per raggiungere i miei obiettivi di calcio. Grazie”.