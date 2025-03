La Gazzetta dello Sport – Almeno sette acquisti per il Napoli in estate

Il Napoli si sta preparando per il rush finale del campionato ed al prossimo mercato che si aprirà in estate.

Per rinforzare la squadra partenopea e permettere di lottare su più fronti, il ds Manna si mobiliterà per soddisfare le esigenze di mister Conte con una serie di operazioni in entrata.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il ds si metterà al lavoro per almeno 7 acquisti con particolare esigenza alla zona offensiva orfana di Kvaratskhelia volato a Parigi e di Victor Osimhen che rientrerà dal prestito al Galatasaray ma che ha diverse pretendenti all’estero e una clausola da 75 milioni di euro.