Giuliano Simeone sul Cholito: “La città lo ama, si è meritato il tricolore”

Giuliano Simeone, centrocampista dell’Atletico Madrid e fratello del Cholito, ha rilasciato delle dichiarazioni a Cronache Di Spogliatoio sul rapporto tra Napoli e Giovanni Simeone. Ecco le sue parole:

“Sono andato a Napoli per trovarlo, sono rimasto sorpreso dall’amore che hanno per lui in Italia. Per me è un gran calciatore, quando ha vinto lo Scudetto, sono stato molto contento per lui. Ho visto la festa in tutta la città ed era pazzesco, erano impazziti tutti e tutto ha preso forma. Si è meritato tutto ciò, so quanto lavora ogni giorno e quanti sacrifici ha fatto per arrivare fin qui. Quando vado a Napoli.. le pietanze non sono male. Pasta, pizza..”.