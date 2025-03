L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive il Napoli. Secondo il quotidiano la compagine azzurra sta dimostrando di avere poca confidenza con il gol. Il Napoli, con 45 gol in 29 giornate è al sesto posto nella classifica degli attacchi del campionato. L’enorme occasione offerta dal calendario di giocare contro la penultima mentre l’Inter e l’Atalanta si sfidavano a Bergamo è stata sciupata. Gli azzurri poi non rimanevano a secco da tredici partite. Ma come acclarato ormai da dicembre, il Napoli segna poco e molto meno di quanto riesce a creare. In rosa, al di là del curriculum di Lukaku, non ci sono giocatori con feeling per il gol. E lo stesso Lukaku è, l’unico della squadra in doppia cifra, con 10 gol soltanto più 8 assist. Conte, insomma, ha dovuto sempre provare a capitalizzare il materiale a disposizione e valorizzarlo: in certi casi ci è riuscito, considerando i 5 e 6 gol di Anguissa e McTominay; in altri meno, come le 2 reti di Neres e Politano, esterni offensivi poco prolifici, o l’unico squillo di Simeone alla seconda giornata.