Candreva: “Il Napoli sta facendo un gran campionato, i nerazzurri possono avere un problema”

Antonio Candreva, ormai ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal in onda su Kiss Kiss. L’ex Salernitana, ha parlato del Napoli e dell’Inter. Ecco le sue parole:

“Conte ha avuto effetto su questa stagione e l’ha fatto vedere alla prima gara, il pari contro il Venezia è arrivato in un campo tosto. Gli azzurri stanno facendo un gran campionato, giocare alle 12:30 non deve essere un problema, tutte le altre squadre andranno incontro a quest’orario. La preparazione cambia ma non devono esserci scuse”.

Sullo Scudetto aggiunge: “Questo campionato è bellissimo ed emozionante, i nerazzurri nel prossimo mese, giocheranno delle gare toste e hanno un calendario pieno considerando le gare fuori casa e i viaggi. La sera si ritorna tardi e questo può essere un problema per loro”.