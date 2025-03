Zazzaroni: “L’Inter ha delle qualità che nessun avversaria possiede, è la più forte del campionato!”

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale, ha analizzato la situazione del campionato, soffermandosi principalmente sull’Inter, reduce da una vittoria importantissima in chiave Scudetto contro l’Atalanta. Ecco un estratto:

” Ho tenuto per ultima l’Inter unicamente perché il suo successo a Bergamo è la cosa meno sorprendente della domenica: la squadra di Inzaghi possiede qualità che alle avversarie mancano, sa governare la partita anche nella difficoltà, parte sempre vincente e ha un’infinità di risolutori: Lautaro, Thuram, Arnautovic, Dumfries, Dimarco, Calhanoglu, Bastoni, Barella, Miki, Frattesi. Non è casuale che in questa occasione sia stato Carlos Augusto, il sostituto di Dimarco, a fare centro per primo. Tre punti dividono ora l’Inter dal Napoli che, a sua volta, ne ha tre sull’Atalanta. È un finale aritmetico, non mi è venuto niente di meglio. A volte la semplicità è la risorsa più efficace. “