Tegola Inter: infortunio per Marcus Thuram, lascia il ritiro della nazionale !

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha lasciato subito il ritiro della nazionale francese per un presunto infortunio alla caviglia. L’attaccante tornerà quindi a Milano, dove verrà monitorato dallo staff medico neroazzurro. Di seguito il comunicato della Francia:

” Convocato da Didier Deschamps tra i ventiquattro giocatori per i quarti di finale di Nations League contro la Croazia, Marcus Thuram è arrivato lunedì pomeriggio al Centro Nazionale di Clairefontaine. L’attaccante dell’Inter è stato visitato dal dottor Franck Le Gall prima di essere sottoposto ad accertamenti. A causa di un dolore ricorrente alla caviglia sinistra, Marcus Thuram non potrà prendere parte alle partite in programma giovedì 20 marzo a Spalato e domenica 23 marzo allo Stade de France contro la Croazia Didier Deschamps ha quindi deciso di metterlo a disposizione del suo club. Il tecnico conta attualmente su una rosa di ventitré giocatori. “