Tacchinardi a Mediaset: “Conte? So che la scorsa stagione ha provato a tornare alla Juventus”

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing, programma televisivo di Mediaset. Ecco le sue parole in merito ad Antonio Conte e delle possibilità di un suo ritorno alla Juventus:

” Se c’è compatibilità con la dirigenza attuale non lo so. So che Antonio ci ha provato la passata stagione, ora non so cosa può succedere. Lui è concentrato su un finale di campionato bello col Napoli. Con questa proprietà il profilo di Antonio Conte, a livello carismatico e magari dandogli la possibilità di fungere anche da manager e accentratore, è la figura ideale. “