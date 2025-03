Sorrentino a KKN – ” Il Napoli è ancora in corsa, l’Inter deve giocare ancora molte partite “

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Per il Napoli è tutto in gioco, nonostante capisca la delusione post Venezia. Andare a Venezia a giocare non è come prendersi un caffè, non a caso la squadra di Di Francesco ha fermato sia l’Atalanta che il Napoli. Per il Napoli le partite son nove da qui alla fine, ma per l’Inter saranno molte di più. Atalanta-Inter? L’Atalanta ha pagato il braccino corto, il fatto di non essere abituata a giocare partite del genere. L’Atalanta non ha quasi mai tirato in porta, c’è stata una supremazia da parte dell’Inter. “

“ Radu? Ha una grande reattività, è un buon portiere ma fu etichettato per quell’errore in Bologna-Inter, come se fosse stato l’unico portiere a sbagliare. La parata più difficile ieri è stata quella sul colpo di testa di Lukaku, ma a me di Radu m’ha colpito anche la gestione della partita a 360°. “