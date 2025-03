Reginaldo a KKN – ” Paixao ? Nell’uno contro uno è bravissimo, abbina quantità alla qualità. Sullo Scudetto… “

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“ Giocare contro il Venezia su quel campo non è facile, la squadra di Di Francesco si chiude alla grande ed è sempre dura contro di loro. Se riesci a sbloccarla subito puoi vincerla, altrimenti diventa difficile. Non credo sia una questione di modulo, Lukaku e Raspadori sono riusciti a creare tante azioni, col 3-5-2 stanno facendo bene e non credo che sia una questione di modulo. “



” Lotta scudetto? L’Inter ha solo 3 punti di vantaggio, il campionato è apertissimo, il Napoli deve essere pronto e non può sbagliare più ne sono consapevoli anche i calciatori. “



“ Paixao? Sta facendo molto bene, nell’uno contro uno è bravissimo, bisognerà capire quale potrà essere il suo impatto nel calcio italiano. Come fatto con Neres dovrà essere dosato, deve venire con la mentalità giusta. Ma ha buone basi, abbina la quantità alla qualità. “