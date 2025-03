Pengue a KKN: “Mi aspettavo di più dal Napoli ieri, Conte dev’essere criticabile”

Lucio Pengue, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole:

” A Meret ho dato 6.5 in pagella, ma tendente al 7 perchè ha salvato la porta del Napoli in due occasioni, soprattutto nel finale su Nicolussi Caviglia. In difesa tutti hanno avuto la sufficienza. Politano? Da 5.5 per me. Voto troppo basso perché ha corso tanto? Se facciamo la maratona ed il mezzofondo gli mettiamo anche 8, ma si gioca a calcio. E’ stato generoso, ma era stanchissimo. Se prepariamo una gara di atletica leggera allora ok, ma in una gara di calcio mi aspetto di più. Secondo me non ha fatto bene, l’ho visto sulle gambe ed il lavoro era importante da fare. Spinazzola mi è piaciuto molto invece, è stato il migliore in campo. Ha fatto entrambe le fasi con grandissima qualità. Voto 7 in pagella per lui. 6 a Gilmour e 6 a McTominay, ma ho messo 5.5 a Lobotka. Lukaku? Voto 5, ha partecipato pochissimo al gioco, è andato vicino al goal, ma oltre quel colpo di testa è sparito dal gioco. Candè l’ha annullato, non gli ha fatto ricevere palla. Raspadori m’è piaciuto, nel breve è stato presente, ha cercato di dialogare con gli esterni e si è reso pericoloso. M’è piaciuta la sua verve, non andava sostituito. Conte? Voto 5. Il Napoli è secondo in classifica e giocava sul campo della penultima, mi aspettavo di più dalla sua squadra. Un allenatore che ha vinto tutto poteva fare di meglio, poteva fare accorgimenti anche in corso d’opera. Il 3-5-2 non ha prodotto tantissimi risultati. Tardivi i cambi anche. Conte dev’essere criticabile. “