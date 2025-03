L’allenatore Francesco Graziani ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, commentando l’ultimo match del Napoli:

“A Conte non si può imputare nulla, non va mica in campo lui. La battaglia c’è stata, ma i calciatori non son stati fortunati perché si sono imbattuti in Radu che è stato il migliore in campo. Arrivati a questo punto della stagione non si può sbagliare nulla. Queste partite andrebbero vinte senza se e senza ma“.