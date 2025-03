Gds: “Neres pronto al rientro dopo la sosta, ecco come verrà gestito dallo staff”

Dopo quasi 2 mesi di assenza, David Neres è pronto al rientro in campo, e lo farà nella prima partita dopo la sosta contro il Milan. Sarà titolare o partirà dalla panchina ? Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“ Neres, invece, resterà a Castel Volturno: Conte e il suo staff proveranno a migliorargli la condizione per poterlo avere quantomeno in uscita dalla panchina contro il Milan alla ripresa. Perché è vero che Jack sta facendo bene, ma resta evidente che senza Neres la superiorità numerica in fase offensiva non la dà nessuno. E Napoli ha bisogno dei suoi strappi per restare agganciato al treno scudetto. “