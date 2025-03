Gazzetta – Napoli, manca qualità: non si può chiedere a Raspadori di fare il Kvara

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su ciò che non è andato nella sfida di ieri contro il Venezia; al Napoli mancherebbe qualità. Così scrive il quotidiano: “Non serviva Venezia per certificarlo. Ma tant’è. A questo Napoli manca la qualità. Manca chi inventa dal nulla una giocata vincente, chi sa trovare una magia anche a difesa schierata. Conte è riuscito a migliorare tutti, ha dato un’anima e tante soluzioni tattiche alla sua creatura. Ma può arrivare fino a un certo punto. (…) Non può chiedere a Raspadori di fare il Kvara. E il Lukaku di oggi non è Osimhen, per capirci. Che non era un fenomeno nello stretto, ma in campo aperto era devastante. E in area gli bastava mezzo metro per essere letale”